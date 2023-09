C’è ancora tempo fino all’8 settembre

Chi, per un motivo o per l’altro, non ha ancora sottoscritto l’abbonamento alle partite casalinghe della Lucchese, avrà tempo fino a venerdì prossimo per farlo. La società infatti, ha deciso di prolungare la "campagna" fino alle ore 19 dell’8 settembre. Al momento sono stati 1.272 i tifosi che hanno acquistato una tessera valida per tutto il campionato. Ricordiamo che la prossima partita casalinga ci sarà martedì 19 settembre conrtro il Gubbio.