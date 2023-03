Castelnuovo scatenato a forza nove sul S.Paolino Le gialloblu inarrestabili nel match di campionato

Continuano a meravigliare le ragazze del Castelnuovo (foto) che militano nel campionato regionale di Promozione che, nell’ultimo turno di campionato, hanno vinto per 9-0 contro il San Paolino, con triplette di Villani e Micheli e gol di Benedetti, Isabella Ciari e Paoli. Le ragazze di Luca Mastronaldi hanno prontamente riscattato lo scivolone di Massa e, così, Lenzi, Villani, Bagnaresi, Zappelli, Marigliani, Bertilacchi, Micheli, Franchi, Paoli, Isabella Ciari, Benedetti, Giulia Ciari, Ferreira, Giannasi, Valdrighi e Pieroni sono subito ripartite per posizionarsi nell’alta classifica.

La sconfitta di Massa, dopo quattro successi consecutivi, dunque, non ha lasciato tracce e, anzi, è servita alle ragazze per ritrovare concentrazione, ricaricare le batterie e prepararsi al rush finale del campionato.

La squadra dell’allenatore Luca Mastronaldi occupa la quinta posizione, con 25 punti in 15 gare, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. I gol segnati sono stati 37, in pratica due gol e mezzo a partita e quelli subiti 17.

Da sottolineare anche che, in quindici gare, non ci sono state né ammonizioni, né espulsioni. Insomma, brave ed educate le ragazze del Castelnuovo femminile del presidente Dino Dini. Per la squadra gialloblu anche la soddisfazione di aver visto convocata nella Rappresentativa Toscana, in vista del torneo delle regioni, una propria ragazza: Sara Bertilacchi, difensore.

Il campionato di Promozione femminile vede in testa il Marginone con 40 punti, seguito da: Prato Social 34; Massese, Limite e Capraia 26; Castelnuovo 25; Galcianese 17; Monteserra 11; San Paolino 7; Calcistica Popolare 0.

Dino Magistrelli