Castelnuovo riparte dalle bandiere Confermati Inglese e Grassi

Il Castelnuovo del presidente Francolino Bondi riparte dalle bandiere Luigi Grassi (foto), attaccante e Francesco Inglese, difensore. Ha cominciato a prendere prendendo forma il Castelnuovo 20232024, militante in Promozione. Hanno infatti messo "nero su bianco" due dei giocatori più rappresentativi della squadra gialloblu, Luigi Grassi, 156 presenze in gialloblù, 19 lo scorso campionato e 137 al tempo della C2, con un totale di 22 reti e Francesco Inglese, 195 presenze con 10 reti. I due calciatori non solo saranno ancora due perni della squadra, ma possiamo dire che abbiano sposato a 360 gradi il progetto Castelnuovo. Grassi, dopo essere cresciuto calcisticamente nella società garfagnina, aveva poi spiccato il volo verso il calcio professionistico fino alla serie B, per ritornare alla "casa madre" nella scorsa stagione.

Da quest’anno ricopre anche il ruolo societario di responsabile tecnico del settore giovanile. Conferma anche per Francesco Inglese, siciliano di Palermo, ma ormai garfagnino di adozione, che sarà ancora il perno della difesa e capitano dei gialloblu. Anche per lui un doppio ruolo, dato che farà l’istruttore delle annate più piccole, Piccoli Amici nati 201718 e Primi Calci nati 2016. Indubbiamente le basi giuste e solide sulle quali costruire presente e futuro del nuovo progetto gialloblù.

Dino Magistrelli