"Castelnuovo: Riccardo Benedetti è il nuovo attaccante"

Dopo i recenti ingaggi di Tommaso Cecilia e Daniele Babboni, per il Castelnuovo ha firmato anche l’attaccante Riccardo Benedetti, a lungo inseguito e finalmente approdato in maglia gialloblu. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, per poi indossare le maglie di Massese, Pontedera (Lega Pro), Tau Calcio e Meridien dove in questa stagione aveva già segnato 6 reti. Per lui, in carriera, coppe comprese, 119 presenze e 23 gol.

"Con Grassi, Camaiani, Tersigni, Baroncini e ora Benedetti - spiega il dg Emanuele Vichi - il Castelnuovo può vantare un parco attaccanti da far invidia a tanti. Il ds Moriconi, su mandato della società, ha eseguito un lavoro straordinario, che dimostra quanto Castelnuovo sia piazza ambita da giocatori di categoria superiore". Anche il direttore tecnico Carruezzo si è detto soddisfatto di questi nuovi arrivi in gialloblu che, dopo l’inaugurazione del fondo in erba sintetica dello stadio, portano ancora più entusiasmo a Castelnuovo.

"L’obiettivo - aggiunge Moriconi - è creare una squadra giovane che possa formare un gruppo, in prospettiva, pronto a fare qualcosa di importante e va di pari passo puntare sul settore giovanile, come bacino per la prima squadra". "Grazie anche a Carruezzo - conclude Vichi - il nostro progetto sta facendo buoni passi in avanti, come hanno dimostrato già gli arrivi di Tommaso Cecilia e Daniele Babboni".

Dino Magistrelli