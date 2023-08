Castelnuovo: preparazione al campo sportivo di Castiglione per il Calcio Dilettanti

Per i lavori in corso allo stadio "Nardini", il Castelnuovo ha iniziato la preparazione sul campo sportivo di Castiglione, mentre dalla settimana successiva si trasferirà sul campo di Poggio, in Comune di Camporgiano.

Ecco i convocati per la stagione 2023-2024. Portieri: Nicola Papeschi (classe 1988), Marcello Labozzetta (04) proveniente dalla Lucchese. Difensori: Riccardo Biagioni (86), Francesco Inglese (89), Jacopo Bonaldi (03), Gabriel Giusti (01) ritornato dal Molazzana, Vincenzo Filippelli (04) dalla Lucchese. Centrocampisti: Lorenzo Biagioni (94), Niccolò Casci (98), Diego Bartolomei (01), Luciano Pieretti (02) proveniente dal River Pieve, Alessio Vaselli (04), Gabriele Faraglia (03) dal River Pieve, Luca Grilli (03) dal Pieve Fosciana, Aymane Ghafouri (04) . Attaccanti: Luigi Grassi (83), Jacopo Baroncini (03) proveniente Cuoiopelli, Matteo Tersigni (02) dal Casalguidi, Davide Rocchiccioli (02) dal River Pieve, Alessandro Montemagni (03) di ritorno dal Montecatini, Gabriele Belluomini (03) dalla Cuoiopelli, Gianluca Camaiani (03) dalla Lucchese. Ci sono poi diversi aggregati provenienti dalla Juniores e Allievi, come Matteo Dini, Matteo Bertoncini e Matteo Vecchi e due – tre giocatori in prova. Erano presenti a Castiglione per l’inizio della preparazione dei gialloblù, sotto la guida dell’allenatore Riccardo Contadini e del vice Simone Tolaini, il presidente Francolino Bondi, il direttore generale Emanuele Vichi, il segretario generale Simone Pierotti, il team manager Pierpaolo Pucci, il direttore tecnico sportivo generale Eupremio Carruezzo.

Dino Magistrelli