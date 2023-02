Castelnuovo, centenario bollente Nuovo trainer e maglia speciale

Sono stati giorni intensi per il Castelnuovo: tra la festa per la presentazione della seconda maglia da gioco, compresa quella del portiere, del centenario del Castelnuovo; l’esonero di Andrea Cipolli e l’arrivo in panchina di Riccardo Contadini, già giocatore e allenatore negli anni scorsi dei gialloblù.

Alla presentazione al ristorante albergo "La Lanterna", gestito dalla famiglia Turri e sponsor gialloblu, erano presenti il dg Fabrizio Giovannini (foto, con le giovani studentesse, modelle d’occasione, Giulia di Camporgiano e Matilde di Castelnuovo), la prima squadra e la "Juniores" gialloblu, con dirigenti e tecnici; il sindaco Andrea Tagliasacchi, il presidente del consiglio comunale e consigliere dell’Us, Francolino Bondi; gli assessori Niccolò Roni e Carlo Biagioni; mentre la società era rappresentata dal vicepresidente Alvaro Pieroni e dal presidente onorario Franco Pedreschi.

La maglia è stata realizzata dagli studi grafici Suffredini Communications, con laboratori a Fornaci e a Marlia e sponsorizzata da alcune aziende locali. Circa la trasferta di domani, a Cerreto Guidi, il Castelnuovo sarà privo degli squalificati Riccardo Biagioni e Bartolomei. "In questi giorni – commenta il neotrainer Contadini – ho cercato di trasmettere alla squadra consapevolezza nei propri mezzi, entusiasmo e fiducia nel riprendere il cammino verso la parte alta della classifica".

Dino Magistrelli