Castelnuovo: Calcio senza stadio, ma con fiducia in Promozione

Conferenza stampa del Castelnuovo, con il presidente Francolino Bondi e l’allenatore Riccardo Contadini, per presentare la stagione agonistica dei gialloblù in Promozione, in un girone che presenta diverse squadre del territorio fiorentino.

Il presidente Francolino Bondi si è dichiarato soddisfatto del nuovo organigramma sia dirigenziale che tecnico e sicuro di una positiva stagione che dovrà iniziare in trasferta provvisoriamente per i lavori allo stadio "Nardini", dove è in allestimento il fondo in sintetico.

Si prevede che la prima partita di campionato al "Nardini" sia quella del 29 ottobre con il Lampo.

Nel frattempo le partite interne, tra cui quella di domenica alle 15,30, in Coppa Italia con la Pieve Fosciana, i gialloblù le dovrebbero giocare sul campo sportivo comunale "Roberto Albanese" di San Romano, che è stato rimesso a nuovo negli ultimi mesi. L’allenatore Riccardo Contadini ha parlato della preparazione effettuata finora e delle amichevoli con Barga, Juniores Ghiviborgo e Capannori. Contadini ha parlato anche di un buon amalgama fra giocatori esperti e i tanti nuovi arrivati, che hanno dimostrato subito impegno e attaccamento ai colori sociali.

"Il nostro schieramento - ha annunciato - sarà 4-3-3, come ho sempre adottato con le mie squadre, con l’intento di imporre sempre il nostro gioco agli avversari". Intanto i tifosi, agli allenamenti al vecchio comunale, guardano fiduciosi ai nuovi arrivati Labozzetta, Santelli, Tersigni, Pieretti, Baroncini, Belluomini, Vecchi, Grilli, Bertoncini, Bernardeschi, Montemagni, Faraglia.

Dino Magistrelli