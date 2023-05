Castelnuovo calcio, a Luigi Lehmann la maglia del centenario I saluti della società ad un’autentica bandiera gialloblu

Luigi Lehmann, autentica bandiera dell’Us Castelnuovo, con un glorioso passato da difensore, negli anni ’50-’60, con 93 presenze in prima squadra e poi dirigente, collaboratore, segretario tuttofare del settore giovanile, ha ricevuto la gradita visita, nella sua abitazione, del presidente Dino Dini e del vicepresidente Alvaro Pieroni, i quali gli hanno portato in dono, oltre ai saluti della società, la maglia del centenario (nella foto). Luigi, commosso, ha molto apprezzato il gesto e insieme ai familiari e agli ospiti ha sfogliato l’album delle fotografie che lo ritraevano come giocatore, ricordando tanti aneddoti. A Luigi, alla moglie Marilena e ai figli Valter e Ivan va il ringraziamento della società gialloblu per la sempre grande disponibilità dimostrata.

Dino Magistrelli