Castelfiorentino insegna l’Abc al Bama Altopascio

ABC

91

BAMA

65

ABC CASTELFIORENTINO: Lazzeri, Lilli 3, Pucci 24, Merlini 2, Scali 20, Cantagalli 15, Nepi 12, Tavarez, Cantini 5, Ciciliano, Delli Carri 6, Belli 4. All.: Angiolini.

BAMA ALTOPASCIO: Ghiarè 2, Creati 4, Mencherini 10, Bini 18, Nieri, Salazar 17, Mandroni, Lorenzi 14, Solomon. All.: Pistolesi.

Arbitri: Forte di Siena e Barbanti di Livorno.

Note: parziali 20-14, 45-32, 69-45.

CASTELFIORENTINO - I miracoli sportivi non possono concretizzarsi tutte le domeniche, altrimenti non sarebbero tali. Dopo aver rimontato 25 punti e con due espulsi domenica scorsa contro Arezzo, a Castelfiorentino, contro una "big", senza Filippo Creati squalificato e Nannipieri infortunato, contro l’ex capolista affamata da due sconfitte consecutive, il match è durato un quarto, il primo. Poi il team della Valdelsa dell’"ex" Angiolini ha preso progressivamente il largo: +13 all’intervallo lungo e gap che si è dilatato nel garbage time finale. Da oscar (visto che nella notte sono state assegnate le prestigiose statuette) la prova di capitan Bini Enabulele: 18 punti, 18 rimbalzi per una doppia doppia, come si dice nel basket (punti e rebounds) da incorniciare. I play-off sono, comunque, ancora raggiungibili. Per il Bama niente turno infrasettimanale: la gara con Mens Sana, scontro diretto in chiave play-off, previsto per il 16 marzo, è stato rinviato al 30 marzo.

Mas. Stef.