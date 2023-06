Casaroli al top

Si è svolta al Golf Club Garfagnana la quinta prova del campionato sociale 2023, trofeo Oreficeria Biagioni. Nel netto di Prima Categoria dominio assoluto di Antonio Casaroli che con il punteggio di 47 colpi (-7) ha distanziato di 7 colpi il secondo classificato Emanuel Valori (54) e di 9 colpi il terzo Moreno Dini (56). Nella classifica Lordo si è confermato nuovamente in testa Federico Pieroni con l’ottimo punteggio di 58 colpi, +4 sul par del campo. In Seconda Categoria troviamo un altro eccellente risultato di giornata consegnato da Daniele Fasano che con 48 colpi distacca di 6 colpi il secondo classificato Gino Battaglini (54) e di 7 colpi il terzo Alessio Gonnella (55). Nella classifica senior il vincitore, nonché sponsor della gara, è Daniele Biagioni con 56 colpi, mentre si aggiudica il nearest to the pin alla buca 14 Antonio Pancetti con 5,20 metri dall’asta.

Dino Magistrelli