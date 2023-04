Carrarese-Lucchese, derby pesante In gioco il piazzamento nei play-off

Derby dalle forti motivazioni quello in programma domani allo Stadio dei Marmi. Gli apuani – che non perdono tra le mura amiche da 12 turni –, vogliono chiudere al quarto posto che permetterebbe loro di saltare il primo turno dei play-off, ma dovranno fare meglio del Gubbio: sia domani, contro i rossoneri, che negli ultimi 90’, a Pesaro.

La Lucchese, che ha conquistato l’ultima vittoria in trasferta ad Alessandria, punta a mantenere l’ottavo posto, dopo la penalizzazione di -2 inflitta dal Tribunale federale al Siena. Ma Coletta e compagni devono guardarsi le spalle, perché i bianconeri di Pagliuca sono distaccati di una sola lunghezza ed i romagnoli di Gaburro di due. Ed è proprio il derby di domani a rappresentare l’ultimo vero ostacolo sulla strada della conquista dell’ottava posizione in classifica, ammettendo, per un momento, che, poi, la squadra di Maraia riesca a battere, al "Porta Elisa", l’Olbia di Ragatzu nell’ultima gara della "regular season". Ecco perché abbiamo parlato di un derby dalle forti motivazioni per tutte e due le squadre.

Se Dal Canto dovrà fare a meno degli squalificati Schiavi ed Energe, vale a dire due pedine di peso nella scacchiera apuana, Maraia non potrà disporre di Bruzzaniti, miglior marcatore, con cinque centri, finito anche lui dietro la lavagna dei cattivi; ma recupererà il mediano Franco che gli permetterà di presentare un trio di centrocampo bene assortito, con Tumbarello, Franco e Di Quinzio (o Visconti). Ma soltanto dopo la seduta di rifinitura di questo pomeriggio il trainer rossonero scioglierà gli altri dubbi che riguardano la difesa (Cucchietti o Coletta tra i pali?) e la prima linea (Rizzo Pinna a destra, con Panico e Fabbrini oppure l’ex del Crotone all’ala, con l’inserimento di una punta centrale?). Il fatto che la Lucchese, senza giocare, abbia scavalcato di una casella il Siena in classifica dovrebbe dare un ulteriore stimolo a disputare una partita di grande intensità e massima attenzione, nella consapevolezza che, di fronte, ci sarà una Carrarese tosta e bene organizzata, con attaccanti di valore come il bomber Capello (14 gol), ma anche di classe, come il giovane albanese Bozanay.

Una partita, dunque, di fondamentale importanza che metterà in palio punti pesantissimi in chiave play-off, per una Lucchese che ha due obiettivi matematici ancora da centrare: l’ingresso nelle prime dieci della classifica e, se possibile, la conquista dell’ottavo posto finale, accompagnato, magari, da quel punto in più (51 contro 50), rispetto alla scorsa stagione che era stato ipotizzato dall’allenatore Maraia all’inizio della sua avventura alla guida della Lucchese.

La squadra avrà il sostegno di 200 tifosi, tanti quanti sono stati autorizzati ad andare a Carrara da parte della questura.

Infine, radiomercato dà il diesse Deoma nel mirino di Rimini e Avellino. Sullo sfondo anche l’Ancona. Tutto per l’ottimo lavoro svolto con la Lucchese.

Emiliano Pellegrini