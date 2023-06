Carlo Pascucci, "Giorgio Gorgone ha la stoffa per guidare la Lucchese"

Uno dei primi a congratularsi con Giorgio Gorgone, per essere stato scelto dal d.g. Mangiarano per guidare la Lucchese nel prossimo campionato di serie C, è stato un suo "vecchio" compagno di squadra ai tempi della Lodigiani Roma, l’ex difensore centrale rossonero Carlo Pascucci.

"Appena ho letto la notizia – ha aggiunto Pascucci, entrato nel cuore dei tifosi rossoneri grazie a quell’ultimo calcio di rigore messo a segno nella finalissima di Coppa Italia di serie C alla Favorita di Palermo – ho chiamato Giorgio e gli ho fatto i complimenti, perché la Lucchese è una delle società più blasonate e ambite da allenatori e giocatori. Gli ho anche detto che avrà il vantaggio di conoscere la “piazza“ per essere stato un apprezzato centrocampista rossonero nella stagione ’98-’99".

"E’ vero che una cosa è allenare la Primavera e un’altra guidare una squadra in un campionato difficile come quello di serie C - aggiunge - , ma Giorgio ha la stoffa per fare bene. In fondo ha maturato molta esperienza come vice di tanti allenatori importanti. Sono convinto che riuscirà a conquistarsi la fiducia della gente".

Per conoscere più da vicino le idee di Giorgo Gorgone, bisognerà aspettare i primi giorni della prossima settimana, quando sarà ufficialmente presentato alla stampa, assieme al neo direttore sportivo Alessandro Frara.

"Abbiamo fatto passare questo week-end - ha detto il d.g. Mangiarano - , ma da lunedì, di nuovo tutti a lavoro. A breve vi faremo sapere quando Gorgone e Frara saranno a disposizione dei giornalisti". In quella occasione si saprà anche come sarà composto il nuovo staff tecnico. Matteo Di Palma dovrebbe essere il fidato vice di Gorgone. Da definire le altre "figure" (preparatore dei portieri e preparatore atletico). Sarà inoltre interessante riuscire a scoprire quali giocatori della Primavera verranno a Lucca a fare preziosa esperienza tra i professionisti. I nomi più "caldi" potrebbero essere quelli dell’ala sinistra Simone Condello, 19 anni, 11 reti nello scorso campionato, oppure del difensore centrale Alessio Maestrelli di 20 anni.

La scelta dovrà necessariamente tenere conto dei giocatori che sono sotto contratto con la Lucchese. Dunque con la definizione del nuovo staff tecnico, anche il calcio mercato rossonero può entrare nel vivo, sia in entrata che in uscita. Una dei principali obiettivi dovrebbe essere ancora quello della punta centrale abituato ad andare in doppia cifra. Bisognerà poi vedere se Romero andrà davvero al Sestri Levante e se la società riuscirà a… blindare i richiestissimi Tiritiello e Tumbarello. A quanto sembra è ancora da scrivere il rinnovo del contratto di Franco. Ancora non è stata comunicata una data certa per il ritiro estivo che si svolgerà sicuramente al Ciocco probabilmente dal 16 al 26 luglio. La prima "uscita" avverrà a Fanano contro il Modena allenato quest’anno da Paolo Bianco.

Emiliano Pellegrini