Capitan Tiritiello c’è. Guadagni è il più incisivo

CHIORRA: 6. Nessun intervento serio. Qualche pericolo su un’incursione di Di Massimo.

QUIRINI: 6. Meno efficace di altre volte.

TIRITIELLO: 6,5. Il capitano c’è. Solo una “svirgolata“ difensiva ed un tiraccio da molto lontano, fuori bersaglio.

BENASSAI: 6. A volte indugia troppo nei rilanci e rischia di farsi portare via il pallone tra i piedi.

DE MARIA: 6. Partita di puro contenimento con qualche affanno.

GUCHER: 6,5. Pressato dall’avversario è abile nel rilanciare di prima l’azione.

TUMBARELLO: 6. Non è ancora al top della condizione e si vede soprattutto nei contrasti, non sempre vincenti.

GUADAGNI: 6,5. E’ il più incisivo ed anche il più “curato“ dagli avversari che non vanno per il sottile. Sul calcio d’angolo si fa trovare al posto giusto sul secondo palo; colpisce bene di testa, Vettorel è superato, ma ricaccia fuori il pallone un difensore umbro con un braccio. Rigore? Il modesto arbitro Vergaro non vede nulla di irregolare.

RIZZO PINNA: 6. E’… braccato da uno-due avversari e non incide come sempre.

VISCONTI: 6. Non gioca da un po’ di tempo. Meglio nel secondo tempo quando fa il laterale basso.

MAGNAGHI: 6. Per lui si può parlare di un vero e proprio esordio, dopo il piccolo spezzone giocato contro il Perugia. Si muove molto, ma non affonda. Va aspettato quando è in condizione,

DJBRIL: 6,5. E’ al debutto. Entra nella seconda parte della gara. Ha una grande accelerazione. Semina il panico, poi però in area non conclude.

FEDATO, ROMERO, CANGIANELLO: sv.

emil pelle