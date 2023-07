Capannori, nasce una nuova squadra

Nasce a Capannori una squadra di basket femminile. Farà la Promozione. Prende corpo infatti il progetto pensato e sviluppato durante la primavera dalla polisportiva Capannori con la società del presidente Alberto Bernicchi che ha deciso di raddoppiare l’impegno nel mondo della pallacanestro affiancando alla squadra maschile, iscritta al campionato di Promozione, anche una formazione femminile. L’opportunità si è presentata davanti grazie a un gruppo di ragazze che avevano voglia di giocare, ma alle quali mancava una canotta da indossare. L’idea è stata di Stefano Corda, ex Porcari ed in passato allenatore delle giovanili biancorosse e che ora avrà il ruolo di direttore sportivo della squadra, e dello stesso Bernicchi, che da tempo voleva dare anche alle ragazze capannoresi un riferimento per giocare senza essere costrette a spostarsi. La squadra si iscriverà al campionato di Promozione e sarà allenata da Matteo Di Giambattista, coach molto giovane, ma con già una discreta esperienza in panchina.

Ma. Ste.