Campionato Serie C, Iscrizioni Scadute, Siena Incompleta e Lecco senza Stadio Scaduto il termine per l'iscrizione al campionato di Serie C, la Covisoc analizzerà le domande presentate entro il 30 giugno. La Lucchese è tra le società in regola, mentre il Siena non ha presentato una domanda completa. Il posto del club bianconero sarà preso dall'Atalanta B.