Campionati italiani Elite. Bronzo per Achraf Lekhal

Le aspettative erano notevoli, ma è arrivato solo un bronzo. E’ il bilancio dei tre atleti della Pugilistica Lucchese ai campionati italiani Elite di Chianciano. L’unica medaglia è arrivata grazie a Achraf Lekhal (67 kg), che anche in questa importante occasione ha dimostrato i grandi progressi compiuti nel corso di questa stagione pugilistica.

Impegnato fin dal primo giorno dei campionati, Lekhal ha infatti messo a referto una prima, spettacolare, vittoria contro il veneto Kouadio Gianni Ted Doria Yao (Cuba Boxe El Guiro). Tanta mobilità di gambe, pochi rischi e colpi sferrati in uscita sugli attacchi dell’avversario sono stati la ricetta con cui il lucchese si è assicurato la prima vittoria ai campionati assoluti.

Stesso copione anche per i quarti di finale contro il romagnolo Emanuele Molaro (Ferrara Boxe), che gli sono valsi un biglietto per le semifinali. Qui però la corsa si è fermata contro il sardo Simo Josipovic (Team Boxe Cappai). Alessandro Gatti, 60 kg, invece, ha perso negli ottavi con il ligure Carmagnini. Non è andata troppo meglio a Miria Rossetti Busa (48 kg) che, dopo aver raggiunto i compagni di squadra martedì 12 dicembre, nel pomeriggio seguente ha disputato i quarti di finale contro Giovanna Marchese (Boxe Bizzarro), proveniente dalla Campania. Un incontro in cui si è vista distintamente la differenza di esperienza tra le due atlete.

Impostata per un pugilato sulla lunga distanza, la campana ha contrastato la Rossetti Busa battuta ai punti con un verdetto secondo alcuni discutibile.

M.S.