Cambia la pagina Facebook

Purtroppo da qualche settimana la pagina Facebook della Lucchese 1905 era inutilizzabile a causa di problema tecnico e, così, da ieri la società rossonera ha creato una nuova pagina: Lucchese_1905. In un mondo di oggi dove le notizie prima passano dai social, non poter utilizzare gli stessi rischia di diventare una serio problema. Così la Pantera torna ad essere visibile ai tanti tifosi che la seguono con un mezzo Facebook che, ormai, è entrato nel quotidiano.

Come sempre, spiega il club, la pagina sarà ricca di contenuti, con foto e notizie sulle gare, le interviste pre e post match, quelle sui biglietti e tutte le informazioni che girano attorno ai colori rossoneri. La Lucchese 1905 si scusa del disservizio che si è verificato in questi giorni e, nonostante si stia cercando ancora di risolvere questo problema, ha, comunque, creato questa nuova pagina. Non si potrà mai cancellare la storia della vecchia pagina che raccoglie momenti importanti per i colori rossoneri e l’augurio di tutti è che anche questa nuova pagina possa presto raccontare i nuovi successi della Lucchese.