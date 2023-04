Calcio - Serie "C" femminile

Pinerolo

3

Lucchese

1

PINEROLO: Milone, Tamburini, Borelli, Piesliakaite, Mani, Aimetti (20’ st Bianco), Spagnoli, Citarella, Aloi, (43’ st Mana) Gueli (48’ st Usseglio), Ceppari (38’ st Zorztto). (A disp.: Basso, Infossi, Culasso, Favaro, Iuliano). All.: Zorri.

LUCCHESE: Passarella, E. Orsi, Lehmann, Piccinni, Cotrer (24’ st Catalano), Bengasi, Sabia (20’ st Fenili), Laface, Valtolina, Fradinho (18’ st Fricano), Migneco. (A disp.: Abraini, Di Fiore, Migliavacca). All.: Carruezzo.

Arbitro: Pelaia di Pavia.

Reti: 15’ pt Gueli; 5’ st e 45’ st Spagnoli; 25’ st Fenili.

PINEROLO - Sconfitta esterna per la Lucchese Femminile che non riesce a recuperare il match contro il Pinerolo. Le rossonere vanno sotto al 15’ del primo tempo con le padrone di casa che vanno in vantaggio con la rete di Gueli. Il primo tempo si chiude con le ragazze di Carruezzo che, nonostante qualche occasione avuta, non sono riuscite a pareggiare.

Nella ripresa arriva, però, subito il raddoppio con Spagnoli. La Lucchese accorcia le distanze con un bel gol di Fenili, appena entrate e prova fino alla fine a cercare la rete del pareggio. Ma, allo scadere dei minuti regolamentari, arriva la terza rete e la doppietta di giornata di Spagnoli.

Nonostante la sconfitta la Lucchese Femminile ha giocato una buona gara, al cospetto di avversario molto temibile che, grazie a questo successo, si conferma saldamente al terzo posto.

Le rossonere rimangono ferme al terz’ultimo posto con 21 punti, sempre in lotta per evitare i playout, con la zona sicura staccata di soli cinque punti.

Fenili e compagne torneranno di nuovo in campo domenica, alle 15.30, sul sintetico di Saltocchio, nell’altro difficile match della ventiseiesima giornata, contro la seconda in classifica, l’Orobica Bergamo.

Un trittico, quello che si sta per concludere, veramente molto difficile per le ragazze di Carruezzo che, nelle ultime tre gare, hanno affrontato e affronteranno le prime tre formazioni del torneo.

R. L.