"C" donne: Pantera ancora battuta

Angelo Baiardo

2

Lucchese Femminile

1

ANGELO BAIARDO: Denevi, Paganini, Delucchi (19’ st A. Guardo), Casciani, Librandi, Minopoli, Donati, Favali (44’ st Deplanu), Calcagno, Nasso (37’ st Lopez), Traverso (44’ st Spiga). All.: Castiglione.

LUCCHESE FEMMINILE: Passarella, Campagni, Cotrer (9’ st Migneco), Lehmann, Piccini (1’ st E. Orsi), Sabia, Bengasi, Laface, Valtolina, Fradinho (13’ st Fricano), Fenili. All.: Carruezzo.

Arbitro: Pasculli di Como.

Reti: 25’ (rig.) Calcagno, 45’ pt Laface, 46’ pt Casciani.

GENOVA - Buona gara ma zero punti per la Lucchese. Sabia colpisce subito una traversa, ma al 25’ le padrone di casa passano con Calcagno su rigore concesso per un fallo di Cotrer. Il pari con Laface, di testa, su cross di Fenili. 1’ più tardi, nel recupero, il gol vittoria di Casciani. Vano il forcing rossonero.