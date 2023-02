Brutto scherzo della Lucchese a Bulgarella Il nuovo proprietario scappa via alla fine

Lui c’era, la Lucchese no. Andrea Bulgarella, il "neopatron" rossonero, si è presentato in tribuna d’onore, in compagnia dei suoi più stretti collaboratori, Mangiarano e Lo Faso; si è intrattenuto per qualche minuto con alcuni amministratori locali presenti, come Placido, Minniti e Buchignani; poi ha stretto parecchie mani da parte di personaggi mai visti fino ad oggi al "Porta Elisa", ma che, evidentemente, conosceva bene. Quindi ha acceso un sigaro e si è accomodato in una poltroncina al centro della tribuna. Una volta terminata la partita, se ne è andato.

Forse nemmeno lui pensava di debuttare nel contesto di una partita che la Lucchese ha perso nel peggiore dei modi, cioè non giocando e commettendo persino gli errori più banali nei rilanci, nelle chiusure, negli appoggi e proprio con i suoi uomini migliori, oltretutto contro un squadra che ha schierato ben sette "under".

In sala stampa, dopo Maraia, si è predentato, fatto assai insolito, anche Daniele Deoma. "Prendo spunto – ha attaccato il diesse rossonero – da quanto detto, prima di me, dal mister che, cioè, è stata una giornata storta, iniziata male e finita peggio. Gli errori nel calcio ci stanno, speriamo di averli fatti tutti in questa domenica. Ma non dimentichiamoci che questo è un campionato difficile, ci sono spesso tanti risultati strani e partite strane come quella contro la Recanatese, dove si dà per scontata la vittoria e, invece, si va incontro ad una prestazione bruttissima".

"Ora ha aggiunto il diesse – voltiamo pagina senza piangerci addosso: è stato un momento negativo, forse la partita più brutta di tutto il campionato, anzi degli ultimi due anni. E’ vero che nel calcio è importante fare gol, ma, spesso, vince chi sbaglia di meno. E la Lucchese di errori, contro una Recanatese che ha fatto la sua partita, ne ha commessi. Peccato, perché in settimana c’era stata la bella notizia dell’arrivo di Bulgarella, al quale avremmo fare tutti assieme fatto un bel regalo. Invece abbiamo disputato una partita inguardabile, ma dobbiamo trovare la forza di andare avanti. Il fatto di aver perso una posizione in classifica non pregiudicano le nostre chances in chiave play-off. Dobbiamo stare con i piedi per terra e continuare a mettere in pratica la cultura del lavoro, quella che paga".

Da domani tutti a fare un bell’esame di coscienza e, poi, testa alla Vis Pesaro.

E. Pellegrini