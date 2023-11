Bruciante sconfitta di misura per Lucca, ribaltata nel finale da Livorno

Seconda bruciante sconfitta di misura per il Rugby Lucca, che dopo la trasferta di Cortona, viene beffato nei minuti finali tra le mura amiche anche dal Livorno 1931. A pesare ancora una volta sono stati gli infortuni, soprattutto in prima linea, ma anche i molti errori tecnici e di

esperienza commessi dalla giovane truppa rossonera. La prima parte del match è molto equilibrata, con i padroni di casa che tengono in mano il pallino del gioco ma faticano a scalfire la ben organizzata difesa ospite. Ospiti peraltro che sono abili a sfruttare alcune palle perse ingenuamente dai rossoneri e a rendersi pericolosi in “contropiede”. Sarà una costante di tutto il match. La sfida comunque rimane sullo 0-0 fino a metà della prima frazione, quando è Matteo Pippi a portare a casa i primi punti per Lucca dalla piazzola. Il primo tempo si chiude sul 3-3. Lucca parte bene anche all’inizio del secondo tempo e riesce finalmente a sfondare il muro livornese. Sul 15-3 sembra fatta per i locali ma dall’ennesima palla persa ingenuamente in attacco nasce l’azione che consente ai livornesi di rientrare in partita sul 15-10. Lucca non si perde d’animo e torna a gettarsi in attacco arrivando al 18-10.

A questo punto però i lucchesi iniziano ad essere a corto di energie e Livorno comincia a crederci. Porta pressione alta e spinge ad un altro errore di trasmissione da cui arriva la meta del 18-17. Gli ospiti però hanno capito che i rossoneri ormai non ne hanno più. Nei minuti conclusivi i labronici trovano la meta del definitivo 21-24.