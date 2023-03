Brillano i "Cadetti" della Virtus nel maschile e nel femminile

Esordio positivo, nei campionatio di società "Cadetti", sia nel settore maschile che nel femminile. Nella prima giornata della fase interprovinciale a Pistoia, infatti, si registra un ottimo secondo posto, sia per la squadra maschile che per quella femminile, con importanti prestazioni individuali e di gruppo, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico coordinato da Francesco Giannotti.

Tra i "Cadetti" in evidenza: nel peso Brian Doga, sul primo gradino del podio nel peso (12,30 metri) seguito da Diego Fornaciari, quarto; sui 1000 metri secondo posto per Giulio Guccione (2’56’’58) e settimo per Nicola Petroni; nel martello quinto posto per Federico Frigeri (21,92 metri); sui 150 metri sesto Elia Bani e decimo Davide Ricci. Nel salto in lungo Diego Fornaciari settimo (5,25 metri); sui 300 ostacoli ottavo Alessandro Vanni (48”47) e sugli 80 metri decima posizione per Elia Bani (9’’94).

Fra le "Cadette", sugli 80 metri, secondo gradino del podio per Nikola Trzos (10’’61) e undicesimo posto per Anna Del Monte (11’’11); nel giavellotto argento per Francesca Bertolucci (24,16 metri); nel salto in alto bronzo per Alice Albiani (1,38 metri) e undicesimo posto per Campani (1,25 metri); nei 1000 metri quarto posto per Ginevra Montanaro (3’30’’38).

Nel triplo sesto posto per Anna Del Monte (8,53 metri); nei 300 ostacoli settima Alice Albiani, nona Nikola Trzos. Nel disco sesta Alice Puccioni e undicesima Delia Fazzi; nei 150 metri buona prova di Noemi Mele.

M. S.