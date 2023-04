Bozzi ricevuto dal sindaco Pardini: "E’ un vero talento"

Ha solo 17 anni ed è già campione toscano "Oro" karate 75 kg. Andrea Bozzi, autentica promessa nel firmamento sportivo nazionale e oltre, è stato ricevuto dal sindaco Mario Pardini, insieme al consigliere comunale Giovanni Ricci, a Palazzo Orsetti. "Andrea è già considerato una promessa per espressione tecnica e tattica nella sua disciplina sportiva: il kumite (combattimento controllato), una delle tre componenti principali dell’allenamento del karateka, insieme a kata e kihon – così il primo cittadino –. È importante promuovere e sostenere in tutte le sedi possibili le nostre eccellenze, per questo mi congratulo e faccio i migliori auguri ad Andrea e a tutto il settore giovanile Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno (i “folgorini”), affiliata presso la Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Fijlkam-Coni)". Tra i significativi podi raggiunti nel 2017 ha conquistato la medaglia d’argento al "10th Training Camp and Kids Competion", organizzata dalla World karate federation (WKF: l’unica organizzazione riconosciuta dal Comitato olimpico internazionale, il Cio) in Croazia.

Medaglia d’oro al campionato italiano "Esordienti 2018", medaglia d’oro al campionato europeo dei piccoli stati in Montenegro e medaglia di bronzo al campionato italiano per rappresentative regionali 2023. Questo il recente cammino di Bozzi.

Prossimi impegni: all’"Open d’Italia", al "Karate 1 Youth League, a La Coruna" (Spagna), al campionato italiano assoluto e "Karate 1 Youth League" di Parenzo, in Croazia. Il tifo lucchese è tutto con lui.