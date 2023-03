Borgo a Mozzano-Barga: oggi il recupero

Si gioca oggi pomeriggio, alle ore 15, allo stadio "Remo Garibaldi" di Borgo a Mozzano, la prosecuzione della partita fra i padroni di casa del Borgo a Mozzano e il Barga, gara sospesa domenica 12 marzo, al 22’ del secondo tempo, come si ricorderà, per un malore ad uno spettatore che, poi, è risultato essere il padre del direttore di gara. (Fortunatamente il pronto intervento dello stesso arbitro e di un medico, presente casualmente in tribuna, con l’uso del defibrillatore, salvarono il padre del direttore di gara). Tornando alla sfida, valida per la 23ª giornata del girone "B", era stata interrotta sul punteggio di 2 a 1 a favore dei padroni di casa del Borgo, con i barghigiani in inferiorità numerica; e da lì si riprenderà, con in palio punti importanti nella corsa alla salvezza.

F. B.