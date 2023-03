Gian Domenico Pellegrinotti di Camporgiano (foto con il presidente Ammannati sulla sinistra), forte atleta della Bocciofila Garfagnana di Castelnuovo, ha vinto il titolo, nella categoria "B", di campione interprovinciale di bocce Lucca, Pistoia e Massa Carrara ai campionati interprovinciali, specialità individuale, che si sono svolti a Viareggio, manifestazione organizzata dalla Bocciofila Viareggina.

Insieme a Pellegrinotti la Bocciofila Garfagnana, presieduta da Giustino Ammannati, aveva in gara anche Marco Febbrai di Molazzana e Vincenzo Ferrari di Castelvecchio Pascoli, atleti della categoria "C" che, però, sono stati eliminati prima delle finali.

Le partite sono state disputate nelle due bocciofile della Viareggina e della Migliarina che hanno ospitato, rispettivamente la categoria "B" e la categoria "C". Pellegrinotti, dopo aver superato in semifinale un rappresentante della Migliarina di Viareggio per 12 -8, nella finale ha prevalso su un giocatore della Bocciofila California. L’incontro era iniziato male per Pellegrinotti, andato sotto di 0-6, per poi rimontare alla grande con determinazione e audaci giocate, fino a vincere per 12 a 9 una partita che sembrava ormai persa. Grande la soddisfazione del presidente Giustino Ammannati e della Bocciofila Garfagnana.

Il titolo di campione interprovinciale dà diritto a Pellegrinotti di partecipare ai prossimi campionati regionali, dove si confronterà per il titolo toscano con gli altri campioni interprovinciali. Il campione toscano poi parteciperà di diritto agli assoluti.

D. Mag.