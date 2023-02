Big-match River Pieve-Cuoiopelli Attacco affidato a Ba e a Canessa

Big-match tra River Pieve e Cuoiopelli. Fischio di inizio alle 14.30 allo stadio di Pieve Fosciana. Arbitrerà l’incontro Niccolò Galligani della sezione di Pistoia. In caso di vittoria, i biancorossi raggiungerebbero il terzo posto in classifica, proprio a pari merito con il Cuoiopelli.

Malgrado il ritorno di un giocatore importante come Ba, il quale sta ottenendo gradualmente maggiore spazio, il River Pieve dovrà trovare più incisività in attacco e, contro un avversario del calibro del Cuoiopelli, non sarà, certo, così semplice. I ragazzi di Marselli sono, infatti, vogliosi di riscatto, in quanto provengono da due sconfitte consecutive contro due dirette concorrenti, ovvero il Fratres Perignano ed il Cenaia. Ad ogni modo anche il River Pieve intende tornare a vincere: il pareggio senza reti contro il Fucecchio non è stato, poi, tanto soddisfacente, vista e considerata la bella prestazione dei biancorossi. "Sarà una partita difficile – afferma il direttore sportivo Roberto Bacci alla vigilia – che richiederà la giusta concentrazione".

In difesa è ancora squalificato Ramacciotti e Leshi è infortunato: largo, quindi, a Velani e Lunardi. In attacco sia Ba che Canessa potranno partire titolari.

Il River Pieve si trova in quarta posizione, con 37 punti, davanti a Ponte Buggianese (33) e Pro Livorno Sorgenti (32) e dietro a Cuoiopelli (40) e a Fratres Perignano e Cenaia (entrambe in vetta alla classifica, a quota 46 punti).

Federico Santarini