Bieffe sconfitto dalle "cugine" pisane nel derby Ma ora può chiudere i conti per la finale in gara tre

Il parquet di Pisa si conferma davvero ostico e, pur in un finale in volata, la spuntano le giocatrici della città della Torre pendente. Ma il Bieffe Porcari ha disputato, comunque, un buona partita. E’ finita 56-54 per le pisane e il punteggio dice già abbastanza su quanto sia stato equilibrato il match. E’ mancato il guizzo finale, in una gara punto a punto, tiratissima e con grande tifo.

C’erano anche i supporter gialloblu (allestito pullman con i tifosi al seguito, comprese le ragazzine del settore giovanile porcarese). Sabato 6 maggio, alle 20.30, al "Palasuore", gara tre. In caso di successo, le ragazze allenate da Francesca Salvioni affronteranno, nella finalissima per la "B", Firenze. Gara equilibrata: + 3 Pisa a fine primo tempo.

Nella ripresa è ancora Pisa a premere sull’acceleratore; Belfiori e Giovacchini cercano di rispondere all’intraprendenza dell’avversaria; Fusco ci prova, andando a segno con una tripla, ma, al termine del quarto, Porcari si trova con 6 punti da recuperare (44-38). Nell’ultimo periodo le speranze di rimarginare il gap sono affidate alle mani di Tessaro che si esalta andando a segno su tiri dalla lunga distanza. Ma non basta.

Coach Salvioni commenta così: "Non abbiamo fatto la nostra miglior partita. Pisa ha condotto dettando i tempi e sbagliando veramente poco, complimenti a loro. Noi dobbiamo tenere la testa alta, resettare ed andare avanti".

M. Stefan.