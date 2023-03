Biancoverdi trionfano: tutti i protagonisti

La squadra del Gp Parco Alpi Apuane - Team Ecoverde Cetilar ha vinto la XVII edizione del "Gran Premio del Monte Serra - Ragazzi del Vega 10", in memoria delle vittime del disastro aereo del 3 marzo 1977, sul consueto percorso di km. 9,266 interamente in salita, con partenza dalla Certosa di Calci e arrivo al monumento-faro dei 44 caduti del C-130.

La squadra garfagnina, nella classifica a punti che tiene conto di tutti i risultati, ha prevalso sulle compagini di Asd Sempre di Corsa, Pisa Road Runner, Atletica Vinci e Atletica Amaranto. E’ stata un’edizione molto partecipata, grazie anche alla bella giornata di sole, che ha visto raggiungere il traguardo da ben 443 atleti molto competitivi.

Il vincitore individuale è stato Adriano Curovich dell’Atletica Vinci in 40’30“, davanti al giovane Filippo Sodini dell’Atletica Virtus Lucca in 40’58“ e Lorenzo Bellinvia del Cus Pisa in 41’43“. Il miglior atleta a livello individuale del Parco Apuane è stato Mimmo Marino, che con il tempo di 43’14“ si è classificato al settimo assoluto e secondo nella categoria Veterani alle spalle di Alessandro Calzolari della Montecatini Marathon che ha fatto fermare il cronometro a 43’04“.

Sempre per i garfagnini, tra gli over 50 da sottolineare il buon quarto posto di Gianfranco Ciccone e l’11esimo di Luca Lombardi.

Nella categoria Senior (sopra i 40 anni), quinto posto di Dario Anaclerio in 44’40“, seguito da Davide Pruno, Davide Ferrini, Francesco Luparini, Maurizio Pierotti, Roberto Gianni.

Nella categoria Amatori (sotto i 40 anni), decimo posto di Mirko Becherini in 46’00“. Tra gli Argento vittoria di Marco Osimanti in 47’46“ davanti al compagno di squadra Rocco Cupolo, seguiti al quarto posto da Fabrizio Santi e poi Claudio Simi.

In campo femminile successo di Enrica Bottoni dell’Atletica Livorno in 48’09“, davanti alle due brave biancoverdi Andrea Salas seconda in 49’21“ e Alice Parducci terza in 50’55“. All’ottavo posto assoluto Andreea Lucaci, quinta nella categoria Amatori, seguita da Giulia Bennici.

Infine caparbia prestazione di Paola Lazzini che ha conquistato il quinto tra le Ladies, seguita dalla compagna di squadra Flavia Cristianini, nella categoria vinta da Ilaria Bianchi dell’Asd La Galla.

Dino Magistrelli