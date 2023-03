Bianconeri a lungo "tabù" al Porta Elisa nel dopoguerra

E’ la sfida numero 21 al "Porta Elisa" dal secondo dopoguerra ad oggi nel derby tra Lucchese e Siena. Match chiave per i play-off, per accaparrarsi le posizioni di vertice, con la Pantera che, vincendo, opererebbe il sorpasso sulla Robur dell’"ex" Pagliuca. I numeri: su 20 confronti dal 1946 ad oggi, 9 le vittorie rossonere, 6 i pareggi e 5 i blitz dei bianconeri al "Porta Elisa". La Lucchese si è aggiudicata gli ultimi due, sempre per 1-0, mentre l’ultima vittoria ospite è datata 2017-’18, con un sonoro 1 a 4. Curioso notare come, nei primi dieci confronti presi in esame, furono solo due i segni "X". La Lucchese la faceva da padrona, salvo un periodo "maledetto" per la Pantera che non vinse più con i senesi dal 1978 all’aprile 2017, quando l’"ex" De Feo regalò il successo per 3-2. Oltre all’1-4 ospite già citato, da segnalare un 4-0 per la Lucchese nella stagione 1959-’60.

Il Siena è ritornato al successo con il 4-0 rifilato alla Vis Pesaro, dopo quattro pareggi consecutivi. La Lucchese, raggiunta sette volte dopo il vantaggio in tutto il campionato, ad Alessandria è riuscita a condurre in porto la vittoria e continua ad essere la seconda miglior difesa esterna.

Per il resto del turno, molto interessante Pontedera-Reggiana, con i toscani che vogliono consolidare i play-off e la capolista che, dopo il ko interno con l’Entella, ha riaperto un torneo che sembrava chiuso e che, adesso, non può regalare nulla. Fischio d’inizio al "Mannucci" alle 18. Massimo Stefanini