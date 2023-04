Bianchimano, stagione finita

Lo slittamento dell’inizio dei play-off, probabilmente all’11 maggio, costringerà la Lucchese a rivedere tempi e modi della preparazione. Lo stop di quindici giorni, se da una parte servirà per recuperare gli infortunati, dall’altra farà perdere quella giusta tensione che ci sarebbe stata se si fosse giocato domenica 30 aprile. La società sta cercando di colmare il vuoto con qualche amichevole. Ieri mattina, comunque, i rossoneri si sono allenati regolarmente a Saltocchio.

Questi, intanto, i numeri rossoneri: punti 51 (12 vittorie, 15 pareggi, 11 sconfitte), ottavo posto; gol fatti 36, gol subìti 32. Nel dettaglio: 19 partite giocate in casa, con 7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte; al "Porta Elisa" 21 golò realizzato e 17 subìti, per un totale di 28 punti. 19 gare disputate in trasferta, con 5 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte; gol fatti 15, subìti 15; 23 i punti.

Sono stati 14 i giocatori che hanno realizzato almeno un gol. 5 reti: Bruzzaniti e Panico; 4 reti: Bianchimano (foto: per lui stagione di fatto finita per un problema alla schiena) e Mastalli; 3 reti: Rizzo Pinna, Tiritiello e Ravasio; 2 reti: Di Quinzio; 1 rete: Quirini, Romero, Franco Visconti, Tumbarello, Alagna e Semprini.

E. P.