Bcl vuole allungare il suo momento d’oro Ma di fronte adesso c’è la corazzata Prato

Al Palatagliate arriva la capolista. Stasera, ore 18, Prato sfida Basket Ball Club Lucca reduce da quattro vittorie consecutive. I lanieri guidano a 32 punti, i biancorossi ne hanno esattamente la metà, otto vittorie complessive, di cui quattro arrivate in un febbraio d’oro. I valbisentini stanno facendo una stagione eccezionale, frutto di una difesa super, la seconda dopo Cecina; al contrario nell’altro emisfero, nell’altra metà del campo, solo il sesto miglior attacco. Poca la differenza in fase offensiva con Lucca, come ha dichiarato qualcuno. Ma per Barsanti e compagni c’è da considerare i tre overtime con Costone che hanno "gonfiato" il fatturato offensivo della truppa di coach Nalin.

Il momento è positivo, la rincorsa ha prodotto l’obiettivo sperato, il raggiungimento dell’undicesimo posto e quindi della qualificazione ai play-off. Ma il campionato prosegue e bisogna proseguire il trend. Sul fronte infermeria recupera Burgalassi che prima della gara di Agliana aveva accusato uno stato influenzale. "Nelle ultime partite abbiamo visto che la difesa comincia a dare buone certezze, ho giocatori a cui piace questo fondamentale e la squadra sa come posizionarsi per difendere l’area, certamente temiamo Salvadori e Magni, ma anche Danesi".

Ma. Ste.