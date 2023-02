Bcl, vietato distrarsi Biancorossi vogliono il tris

Vietato fallire o, peggio ancora, sottovalutare l’avversario. BCL insegue la terza vittoria consecutiva nella quinta di ritorno, dopo aver spazzato via Bama Altopascio e Valdisieve. La macchina del giovane coach Nalin è pronta per i giri finali e per qualificarsi in buona posizione (leggi play-off nella metafora motoristica), nella griglia di partenza. L’avversario di questa sera, ore 21.15, al "Palatagliate", è Synergy Valdarno, ultima in classifica. Le prime undici accedono alla poule promozione. I biancorossi sono staccati di due lunghezze dal Costone che vinse a Lucca dopo diversi overtime. I valdarnesi hanno avvicendato l’allenatore: in panchina è arrivato Baggiani.

Nalin chiede ai suoi ragazzi il massimo impegno e, su come andrà la partita, non si fa illusioni. "Non c’è nulla di scontato – ha detto – ; la nostra storia dice che abbiamo avuto tanti bassi e qualche alto, non siamo ancora riusciti a dare continuità al nostro lavoro. Aver vinto le ultime partite ci dà chiaramente fiducia, ma dipenderà principalmente da come affronteremo la partita, dalla voglia di imporci".

"Valdarno – aggiunge il tecnico – ha tre grandi giocatori: Volpe, Kresimir e Bantsevich, bravissimi nell’uno contro uno e con tanti punti nelle mani e con fisico. Verranno a Lucca carichi ed agguerriti. Ne ho parlato con la squadra e, quindi, tutti conoscono le difficoltà. Purtroppo la nostra settimana non è stata delle migliori: qualche piccolo malanno e qualche risentimento non ci hanno permesso di allenarci come avremmo voluto ed arriveremo in panchina in dieci, con l’aggiunta del giovanissimo Lenci, pur reduce da un periodo di fermo a causa dei soliti malanni di stagione". "L’importante – conclude Nalin – è che nessuno di noi scenda sul parquet pensando che la gara sia scontata". Arbitrano Montano e Borchi.

Mas. Stef.