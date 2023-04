Bcl, traguardo a un passo

La qualificazione ai play-off è quasi matematica. Vincendo questa sera, alle 21.15, sul parquet dell’Olimpia Legnaia, con sconfitta del Bama domani, al cospetto del doppio "ex" (di Altopascio e Lucca) coach Alberto Tonfoni, ci sarebbe il sigillo: ora sono quattro i punti di vantaggio del Bcl sui rosablu, tredicesimi e, quindi, primi esclusi dalla poule promozione. (E se diventassero sei a tre giornate dalla fine, con il vantaggio biancorosso nella differenza canestri, l’obiettivo sarebbe raggiunto).

Ma la truppa di coach Francesco Nalin vuole anche mantenere il decimo posto. Il compito, però, in terra fiorentina, è difficile. L’Olimpia, infatti, lotta per entrare nelle prime quattro e salire direttamente in "B", magari approfittando anche dello scontro diretto tra Castelfiorentino e Prato.

Il biglietto da visita è di quelli ricamati d’oro: i gigliati arrivano da nove vittorie nelle ultime undici gare, con blitz a ventiquattro carati come quelli sui parquet di Virtus Siena e La Spezia.

Il team del presidente Benigni non è da meno, perché, da febbraio in poi, Barsanti (in dubbio per l’influenza) e compagni hanno steccato davvero raramente, dopo una partenza con l’handicap, francamente incomprensibile, visto il roster. Ma ora, dopo aver tolto il freno a mano, Bcl fa paura a tutti e, nei play-off, può diventare la mina vagante, come si suol dire. Due squadre in salute che promettono spettacolo.

Legnaia si è anche rinforzata. la squadra di Zanardo è cresciuta di rendimento (ultimo match un +32 casalingo con la Virtus Siena), grazie anche a due rinforzi extralusso inseriti a fine gennaio. Il primo, il giovane lombardo Cherubini (classe 2001): la scorsa stagione, per lui, 17 punti di media a San Giovanni Valdarno; l’altro è il lungo Quaglia (1988 - 208 centimetri), con esperienze anche alla Virtus Bologna, ma pure a Cantù, Tortona e Agrigento.

Quest’ultimo forma, con l’albanese Nikoci (2,15 ), di gran lunga la coppia più alta della serie "C" Gold sotto le plance: le "torri" del torneo.

Il calendario per Bcl non è dei più semplici: dopo Legnaia fuori, Quarrata e Don Bosco al "Palatagliate" e Costone a Siena (che cerca di qualificarsi per i play-off e dove ci sarà un ambiente ... pepato, viste le polemiche dell’andata).

Mas. Stef.