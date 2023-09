Bcl si gusta l’antipasto di campionato Successo netto nel test con Empoli

Era l’antipasto di quanto avverrà tra breve tempo in campionato. Nelle amichevoli il punteggio non ha mai importanza, però è stato un successo convincente quello di Basketball Club Lucca su Use Empoli, 95-72, nel secondo test dei biancorossi dopo quello con Cus Pisa. Un secondo quarto perfetto in difesa, solo 14 punti concessi ed un quarto stratosferico in attacco, 27 punti, hanno creato il gap nei confronti di un team retrocesso dalla B Nazionale.

Un passo gara che fa capire che la nuova B Interregionale sarà molto impegnativa, specialmente da un punto di vista fisico. A dare spettacolo nel secondo quarto sono le difese, chiamate ad un surplus di lavoro, tanto che a quattro minuti dal riposo lungo, i punti realizzati sono 9 per il BCL e 6 per gli ospiti.

Ad infiammare il finale di quarto ci pensa Pierini con una tripla dagli oltre 6 metri, poi vanno a segno Lippi, Del Debbio e ancora Pierini che portano la squadra sul più 6, ma l’Use Empoli reagisce con veemenza per accorciare ancora, Pierini però in grande forma fa tremare il canestro avversario con un’altra bomba da tre. I ragazzi in campo, sia quelli di coach Olivieri che gli ospiti, non sembrano dare segni di stanchezza, la ripresa è sempre ad alta intensità, con giocate di buon livello da ambo le parti; a fare gli straordinari, questa volta sono gli attacchi, in meno di due minuti di gioco son 7 per parte i punti realizzati.

I ragazzi di Olivieri sembra dispongano di un serbatoio supplementare dove attingere carburante, a differenza della precedente amichevole, riescono a tenere a freno la forte spinta che l’Use Empoli sta producendo e non paghi di questo replicano con repentine transizioni e contropiedi che permettono di allungare sugli ospiti fino alla doppia cifra.

L’ultimo quarto inizia con gli ospiti che rovesciano in campo dosi industriali di aggressività, cercando di riscattare una serata non eccezionale, ma a frenare gli entusiasmi empolesi, dopo un primo punto realizzato dalla lunetta, arriva una stratosferica bomba di Barbieri che fa balzare in piedi un gremito palasport. Insomma, tutto sta procedendo secondo i piani, nessun intoppo e senza crearsi illusioni, queste gare dimostrano come la squadra sia ben assemblata e la chimica sta crescendo.

Del resto due nuovi e il blocco motore confermato agevolano questa operazione. Tante le indicazioni che coach Olivieri ha potuto annotarsi in un match di così alto livello, dove Basket Ball Club Lucca ha dato prova di esserci e di lavorare nella direzione giusta.

Massimo Stefanini