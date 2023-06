Bcl sfoglia la margherita per scelte e budget

Siamo a giugno, ma ancora, in casa Bcl, si deve riflettere sul futuro. A partire dalla prossima settimana, probabilmente tutti i nodi arriveranno al pettine. Il campionato della vecchia "C" Gold è terminato da un mese, con quell’incredibile serie persa con Arezzo 3-0 e con tre ko simili, all’ultimo secondo o all’overtime, dopo aver condotto la partita per tre quarti. Oltre alla delusione da smaltire, c’era anche da organizzare il torneo giovanile Memorial Danilo Corsi che è in svolgimento in questi giorni, anche oggi, al "Palatagliate" e alla palestra di San Concordio. Un notevole impegno anche sotto il profilo logistico.

Nei prossimi giorni, però, bisognerà sedersi ad un tavolo per pianificare una stagione, la prossima, che sarà l’ultima di rifondazione dei campionati da parte della Federazione. Sì, perché il nuovo format dovrà andare a regime dalla stagione 2024-25. In quella appena conclusa non ci sono state retrocessioni; adesso spariscono la "Silver" e la "Gold". Ma non ci sono indicazioni di che campionato sarà. Si vocifera di due gironi da dodici per un totale di ventiquattro squadre di cui la metà, probabilmente, retrocederanno, nel senso che non si qualificheranno per la "B" interregionale. Come nel calcio nella stagione 1977-’78, con la divisione tra "C1" e "C2": paradossalmente anche chi giunse undicesimo, su venti squadre partecipanti, "retrocesse" in "C2".

Dovendo capire tutte queste variabili, il club biancorosso non ha alcuna fretta di agire sul mercato. Con normative che cambiano e molto altro, c’è la necessità di mettere il focus sull’altro aspetto fondamentale. Quale budget servirà? E’ ovvio che dipenderà dalle ambizioni e, quindi, solo le riunioni del presidente Benigni, del direttore tecnico Umberto Vangelisti, oltre a tutto il direttivo, potranno chiarire certi dubbi e solcare la traccia per impostare l’annata sportiva 2023-2024.

Nel frattempo, però, il primo tassello da cui partire è l’allenatore. Francesco Nalin, che lavora anche nelle giovanili, all’esordio in "C", ha fatto bene, complessivamente. La società valuterà tutto, per, poi, assumere una decisione definitiva. Al momento c’è il classico cinquanta e cinquanta per la sua permanenza. Del resto il mercato è abbastanza bloccato.

Capitolo giocatori. E’ stato fatto un giro di colloqui con i protagonisti del passato torneo e la maggior parte avrebbe espresso la volontà di rimanere. Ma anche qui, che squadra fare e quanto investire, è strettamente connesso a budget, ambizioni e regole. In uscita il più corteggiato è Simonetti, autore di una stagione strepitosa.

Massimo Stefanini