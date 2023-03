Bcl, sfida chiave ad Arezzo In palio ci sono i play-off

Sfida in chiave play-off quella che andrà in scena questa sera, ore 19 (arbitri Sposito di Livorno e Marabotto di Pisa) ad Arezzo, dove Bcl è a caccia della sesta vittoria consecutiva. Non sarà facile, per diversi motivi. In primis per il valore tecnico degli avversari, settimi in classifica a quota 24, che dispongono di un roster di assoluto valore, formato da giocatori praticamente professionisti, come il croato Veselinovic, il play argentino Toia, ma anche con un nucleo di italiani di esperienza e classe come Fornara e Rossi.

Inoltre tutto l’ambiente è rimasto sotto shock per la sconfitta maturata contro il Bama: Arezzo avanti di 25 nel terzo quarto e con il team altopascese menomato da due infortuni e da due espulsi, capace di perdere a fil di sirena.

I biancorossi, però, ora ci credono. In palio c’è la conquista di una posizione tale da permettere a Nalin di giocarsi l’accesso alla nuova "B" interregionale. Risultato che, alla luce delle ultime cinque partite, comincia a delinearsi come un obiettivo possibile, malgrado la pesantissima zavorra di un girone di andata disastroso come risultati.

Coach Nalin non è tipo da adagiarsi sugli allori, né da sottovalutare gli avversari. "Arezzo – dice – è tosto; squadra che ha vinto con Cecina e, poi, con Legnaia e non va presa a parametro la brutta prestazione con il Bama; bisogna giocare come abbiamo fatto con Agliana, migliorando, però, in attacco. Anche con Prato non siamo andati male: i ragazzi sono riusciti a fare quello che ho chiesto, ottenendo ottime prestazioni".

"Purtroppo, però, – conclude Nalin – è accaduto anche che le ottime prestazioni sono state, spesso, precedute da momenti negativi che hanno messo a rischio il match. Se ciò dovesse accadere anche con Arezzo, il successo sarebbe messo in forte discussione".

Massimo Stefanini