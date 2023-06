Bcl scende in... “Camp“ Allenamenti aperti anche ad atleti di altre squadre

Ci saranno anche giocatori professionisti a coadiuvare i tecnici. Scatta il Camp di Basket Ball Club Lucca. Dal 3 luglio e fino al 27, dal lunedì al giovedì di ogni settimana, gli allenatori Meoni, Chiarello e Cappellini si alterneranno su due turni, dalle 17.30 alle 19 per i nati dal 2009 al 2012 e dalle 19 alle 20.30 per le classi che vanno dal 2005 al 2008.

L’estate è di fatto per tutti i giocatori di pallacanestro il momento più adatto per migliorarsi per correggere posture, aumentare il controllo della palla ed acquisire maggiore precisione al tiro. Il Bcl, per venire incontro a questa forte esigenza e richiesta da parte di molti atleti, ha deciso di realizzare uno dei tanti progetti che ha nel cassetto delle cose da fare e dedicare loro l’intero mese di luglio, allestendo un Camp estivo di specializzazione ad hoc. Per tutta quanta la durata del Camp di specializzazione, saranno effettuati allenamenti mirati a perfezionare la tecnica e a migliorare i fondamentali individuali di gioco, con particolare attenzione all’uno contro uno.

Il Camp 2023 di specializzazione che il Bcl ha approntato è destinato ovviamente a tutti i suoi tesserati, ma possono partecipare – e questa è la vera novità del Camp 2023, che lo rende estremamente interessante – anche atleti appartenenti ad altre società di basket, che vogliono sfruttare il periodo estivo per apprendere cose nuove e migliorarsi, in vista dei campionati che il prossimo anno andranno a giocare.

Ma. Ste.