Bcl scatenato: asfaltato Valdisieve Partita perfetta dei biancorossi

BCL

103

VALDISIEVE

63

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 4, Burgalassi 9, Lippi 13, Barsanti 16, Russo 2, Tempestini 5, Del Debbio 13, Simonetti 23, Piercecchi 4, Pierini 14. All.: Nalin.

VALDISIEVE: Maltomini 8, Bartolozzi, N. Piccini, Occhini 28, Morandi 2, Forzieri 6, Valletti, Municchi 14, C. Piccini 1. All.: Pescioli.

Arbitri: Panelli di Montecatini e Volpi di Cecina.

Note: parziali 30-15, 57-27, 78-47.

LUCCA - Evidentemente la rotonda vittoria contro il Bama Altopascio ha determinato lo switch o, se preferite un termine italico, la svolta, il clic per sbloccare tutto. Sì, perché BCL asfalta Valdisieve, stritolata da un celestiale primo quarto dei biancorossi, aggancia i mugellani in classifica e ribalta ampiamente il -9 della sconfitta dell’andata.

Tutti gli obiettivi raggiunti, con coach Nalin che può essere contento, visto che la squadra ha avuto un approccio micidiale, una "fame" clamorosa che ha generato uno tsunami devastante per Valdisieve che, comunque, arrivava da un buon momento. Barsanti e compagni, adesso, hanno raggiunto, non solo Valdisieve (con vantaggio differenza canestri), ma anche Costone Siena e anche la Mens Sana che, però, deve recuperare la sfida con Quarrata. Queste franchigie lottano, attualmente, per l’undicesimo posto, l’ultimo utile per i play-off. Al decimo, due punti sopra, Bama Altopascio.

Le prime nove sono, ormai, sicure della poule promozione, considerando che Agliana è a quota 18. Il calendario, inoltre, sembra dare una mano al club del presidente Benigni, visto che, sabato prossimo, alle 21.15, al "Palatagliate" arriverà Synergy Valdarno, ultima in classifica. Impegno, quindi, abbordabile. Almeno sulla carta.

La gara? Poco da raccontare. 19-0 in avvio, ospiti che impiegano 5’ prima di trovare il primo canestro. Non c’è storia, con un gigantesco garbage time, durato, in pratica, dal terzo quarto in poi, quando il gap è sempre stato intorno al trentello. Più 15 nel primo quarto, più 30 all’intervallo lungo. Game over. A 5’ dal termine un canestro di Alessandro Piercecchi fissa il punteggio sul tabellone su un distacco siderale: 92-51, più 41, con i tifosi che spingevano per toccare quota 100 e BCL lo fa con Lippi.

Ottima prova di squadra, cinque in doppia cifra, Simonetti MVP. In una giornata in cui tutto ha funzionato, percentuali in attacco, difesa, attenzione, motivazioni. Ora c’è da continuare così, con questa fluidità.

Massimo Stefanini