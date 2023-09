Bcl riparte con entusiasmo

Una volta coniammo il fattore D. Del Debbio e Drocker che con i loro compagni sfiorarono un titolo nazionale giovanile. Adesso Basket Ball Club Lucca può vantare 10 giocatori su 15 cresciuti nel settore giovanile in un roster che dovrà affrontare la serie B Interregionale dopo il ripescaggio. Presentata la squadra, dopo la dirigenza nei giorni scorsi. Coach Leonardo Olivieri si è dichiarato soddisfatto: "A Lucca mi sto trovando bene. Speriamo di portare tanti tifosi al palazzetto. Dobbiamo essere bravi a creare entusiasmo in città per la pallacanestro. Il gruppo è molto affiatato perché i giocatori si conoscono già da due anni. Poi ci sono stati due innesti, Trentin e Barbieri, che sono giocatori ad hoc per andare a completare i tasselli che erano vacanti".

Ecco i protagonisti: Andrea Barsanti, capitano della squadra, Andrea Simonetti, Matteo Barbieri, Carlo Trentin, Jacopo Pierini, Fabio Lippi, Andre Del Debbio, Tommaso Tempestini, Francesco Burgalassi, Alessandro Landucci, Daniele Rinaldi, Andrea Brugioni, Matteo Lenci, Ugo Candigliota, Emanuele Catelli. Lo staff tecnico è così composto: Leonardo Olivieri capo allenatore, Andrea Giuntoli e Francesco Pizzolante assistenti, Sergio Precisi medico, Fabio Ercolini fisioterapista, Claudio Giuntoli preparatore atletico.

Infine è stata presentata la nuova campagna abbonamenti, per la quale è stato scelto lo slogan "We are Back", siamo tornati. L’abbonamento è in vendita a 90 euro, ma fino al 24 settembre potrà essere acquistato in promozione al prezzo speciale di 70 euro.

L’abbonamento consentirà di assistere a tutte le 15 partite casalinghe di regular season del BCL. A partire dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti tutti i giorni presso alla palestra Ego Wellness di Sant’ Alessio, presso il Palazzetto di San Concordio il giovedì e il venerdì dalle 15:30 alle 18 oppure direttamente alla biglietteria del Palasport in occasione delle partite casalinghe.

È inoltre possibile prenotare gli abbonamenti all’indirizzo e-mail [email protected].

Ma.Ste.