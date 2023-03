Bcl, quinto successo consecutivo I biancorossi si mangiano i Dragons

BCL

84

DRAGONS

68

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 2, Burgalassi 5, Lenci, Lippi 18 , Barsanti 15 , Russo 2, Tempestini 10, Del Debbio 15, Simonetti 12, Pierini 5, Rinaldi. All.: Nalin.

DRAGONS PRATO: Manfredini 6, Capanni, Danesi 6, Magni 14, Staino, Navicelli, Ndoye, Pinelli, Smecca 9, Salvadori 18, Pacini 6, Mascagni 9. All.: Pinelli.

Arbitri: Panicucci e Barbanti.

Note: parziali 14-23, 36-34, 63-54.

LUCCA - Misterioso lo sport in generale e il basket. Quattro vittorie appena nei primi quattro mesi di campionato e, poi, cinque consecutive negli ultimi trenta giorni. Era il 5 febbraio quando Bcl vinceva a Ponte Buggianese il derby contro il Bama, rilanciandosi. Lì è scoccata la scintilla. Adesso la truppa di coach Nalin, dopo la vittoria contro la capolista Prato, è decisamente "on fire": non solo può puntare ai play-off, ma diventarne la mina vagante. Si decide tutto tra primo e secondo quarto. I lanieri partono meglio e vanno avanti di 9. Ma un parziale di 22-11 del secondo periodo firma il sorpasso.

Nella ripresa biancorossi che dominano e che finiranno con cinque in doppia cifra e con un meccanismo di gioco che funziona come un cronometro svizzero, con quella fluidità che era mancata per mesi e che, adesso, sgorga naturale, figlia della serenità e dell’autostima che portano le vittorie.

Il vantaggio si accumula nella terza frazione, caratterizzata da nervosismo, con falli tecnici e frequenti viaggi in lunetta. Ultimo segmento di gioco con gli ospiti che provano a rimontare. Prato in continuo forcing, ma ancora non in grado di impensierire la difesa biancorossa: a cinque dal termine, sul tabellone, si legge 7160 e poi 79-63. Game over. La truppa di Nalin suona la quinta. Bcl in zona play-off. Sabato prossimo trasferta delicata in quel di Arezzo.

Massimo Stefanini