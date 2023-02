Bcl: operazione aggancio Oggi la sfida al Valdisieve

Operazione aggancio. Vincendo oggi, ore 18, "Palatagliate", (arbitri Panelli di Montecatini e Volpi di Cecina), BCL raggiungerebbe in classifica Valdisieve. Facendolo di dieci punti, Barsanti e compagni ribalterebbero anche il 71-80 dell’andata e punterebbero dritto la barra di comando verso i play-off. E’ vero che i biancorossi, reduci dalla scintillante vittoria nel derby con Altopascio, sono ancora terz’ultimi, ma le altre sono tutte lì ad un tiro di schioppo.

Il Valdisieve è una squadra da prendersi con le molle. Ha nel suo roster giocatori come Occhini che gira quasi a 20 di media, Municchi che lo segue a ruota; poi Maltomini, Carradossi, Piccinini; è un organico ben strutturato ed allenato altrettanto bene. Ma serve il giusto approccio al match, senza cali di ritmo.

"Quella con il Valdisieve è una partita ad alto valore – spiega coach Nalin (foto) – . Per noi è più che determinante: l’obiettivo è vincere per agganciare le posizioni di classifica più in alto. Veniamo da un buona prova con il Bama e questa cosa ci ha dato energia e maggiore consapevolezza nelle nostre capacità, ma attenzione a non sopravvalutarla".

"Abbiamo vinto – prosegue l’allenatore – , ma la partita è sempre stata in bilico e solo nell’ultimo quarto, quando siamo rientrati con maggiore decisione e con a disposizione una panchina più lunga, si è riusciti ad affondare e portare a casa il risultato. Con il Valdisieve occorre molta attenzione: hanno due giocatori temibili che soffrimmo anche all’andata, Occhini e Municchi, ma non solo: tutta la squadra è abituata ad un gioco aggressivo, non ti lascia giocare e fa della difesa il suo maggior punto di forza".

"Dal canto nostro – sottolinea Nalin – , dobbiamo riuscire a mettere più grinta di loro e organizzare una difesa che davvero argini il Valdisieve. Giocare bene in difesa fa giocare meglio in attacco; quando si difende bene, si riesce a recuperare anche a qualche errore, si acquista maggior fiducia e tutto diventa più facile. Oggi è importantissimo vincere: dovremo giocarcela bene, lottare fino all’ultimo possesso". Una gara da vincere, senza alternative, dunque. Le prime nove ormai fanno un campionato a parte: la nona è Agliana che ha 18 punti. Un solco di sei punti, tre vittorie, con le altre cinque che si giocano il decimo e l’undicesimo posto: in pratica sono in cinque per due posti. Si tratta di Lucca, Altopascio, Valdisieve (scontro diretto, dunque, con BCL), Costone e Mens Sana Siena. Una bella lotta fino al termine del campionato.

Massimo Stefanini