Bcl, oggi il match decisivo

All’andata vinse il Costone, al "Palatagliate", dopo tre overtime e con polemiche infinite. Giocatori a terra, questione di fairplay e molto altro. Oggi, alle 18, a Siena, farà caldo, per una partita decisiva per l’ingresso ai play-off. Forse più per i verdi della città del Palio, perché, anche in caso di ko, Bcl avrà la prova di appello: quella in casa, nell’ultimo turno di regular season, contro Don Bosco Livorno che, sinora, ha vinto solo tre partite in tutta la stagione.

Recuperati tutti gli infortunati, la squadra di coach Nalin ha davvero sfoderato tutto il suo vero valore. Da febbraio in poi i biancorossi hanno quasi sempre vinto, sbagliando pochissimo. Peccato per quell’ultimo tiro ballerino sul ferro contro Legnaia. Ma tant’è. A quota 26 la poule promozione è certa, bisognerà vedere in quale posizione.

Con la solita incognita fisica di Barsanti, Del Debbio e compagni si presenteranno a Siena con la consapevolezza che possono farcela. Serve l’impresa, perché Banchi e compagni venderanno cara la pelle. Inoltre sarà necessario arginare un Maximovic arrivato a gennaio e sempre determinante: nel blitz contro il Bama, sabato scorso, fu lui a innescare la rimonta, con quattro triple consecutive.

Conterà anche il calendario. La Mens Sana, ad esempio, dovrà affrontare Arezzo e Castelfiorentino che stanno lottando per la cadetteria e non possono regalare niente. Il Costone, invece, dopo Lucca affronterà in trasferta la Synergy, penultima in un campionato senza retrocessioni e che non ha nulla più da chiedere. In questo caso è necessario che la squadra lucchese capitalizzi subito e, se proprio dovesse andar male, giocare senza assillo e battere il Don Bosco all’ultima di regular season. Poi si vedrà. Bcl potrebbe diventare la mina vagante dei play-off.

Massimo Stefanini