Bcl, "mission impossible"

Gara difficilissima per Bcl ad Agliana, oggi, al "Palacapitini", alle ore 18 (arbitri Forte di Siena e Celentano di Arezzo). Ma, per inseguire i play-off, bisogna anche osare. L’andata, vide i ragazzi di Nalin aver ragione della compagine verdenera, guidata da coach Mannelli, in una partita male approcciata fin dal primo minuto, raddrizzata nel terzo quarto e chiusa nel primo tempo supplementare, grazie, soprattutto, ad uno stellare Burgalassi che dovrebbe recuperare da una brutta influenza avuta in settimana.

Agliana è una squadra molto pericolosa; anche con questo team non bisogna fidarsi troppo della posizione di classifica: attualmente è con sei punti di vantaggio sulla squadra di Nalin, ma, vista la forza del suo roster, avrebbe potuto essere tranquillamente in zona promozione. Esce da una bruciante sconfitta con il Bama Altopascio, abbastanza inspiegabile, vista la caratura di alcuni suoi giocatori (come Tommei che gira a quasi 16 di media, Bruno a 15, Nieri a 10, tutti tiratori eccezionali e giocatori di ottimo livello, senza dimenticarsi degli "ex" Zita e Nesi).

Coach Nalin vuole portarsi dietro il risultato dell’andata, ma non l’approccio che portò ad essere sotto di 16 lunghezze alla prima sirena. "Al “Capitini” – afferma il tecnico – , credo che troveremo l’Agliana dei primi due quarti, quella che ci mise in crisi all’andata, anche se la performance che fecero fu in parte indotta da alcuni nostri errori. Oggi, invece, dovremo iniziare il match con quella verve e con l’approccio che abbiamo avuto nelle ultime partite. In più dobbiamo essere molto solidi in difesa, cosa su cui abbiamo fatto tanto lavoro e la vera sfida è riuscire a mettere sul parquet questo lavoro ed adattarlo alla situazione che troveremo".

"Per quanto riguarda l’attacco, invece, – aggiunge il tecnico – abbiamo imparato che siamo capaci di fare tanto male agli avversari: l’importante è trovare ritmo e la fiducia in se stessi; si dovrà essere capaci di sfruttare le loro debolezze e riuscire a limitare le loro bocche da fuoco. Abbiamo la possibilità di vincere e abbiamo il dovere di provarci, fino all’ultimo minuto. Sappiamo che, in questo periodo, diverse franchigie sono state falcidiate dall’influenza e, adesso, per noi, dovesse accaderci una cosa simile, ci metterebbe in grosse difficoltà: non sarebbe proprio il momento adatto per ritrovarsi con mezzo roster bloccato a casa". Agliana vorrà rifarsi, dopo lo scivolone contro un Bama Altopascio risorto all’improvviso.

Massimo Stefanini