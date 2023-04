Bcl fa il colpo a Siena e centra i play-off

COSTONE SIENA

75

BCL

84

COSTONE SIENA: Maksimovic 21, Ricci 8, Juliatto 7, Angeli 3, Terrosi 6, Banchi 4, Piattelli, Ondo 6, Bruttini 20, Speri, Maggiorelli. All.: Ricci.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 2, Burgalassi 10, Lenci, Lippi 16, Barsanti 16, Russo ne, Tempestini 8, Del Debbio 7, Simonetti 14, Piercecchi, Pierini 11, Rinaldi. All.: Nalin.

Arbitri: Russo e Marinaro.

Note: parziali 8-23, 32-43, 45-56.

SIENA - Vittoria e play-off. Per il momento al decimo posto. Cinque giocatori in doppia cifra per un successo di squadra.

Partenza sprint per Bcl: 8-0 e poi anche + 16. Domina la squadra di Nalin. All’andata aveva vinto il Costone 114-108, dopo tre overtime. Ultimo quarto con tentativo di rimonta senese da brividi. Punteggio basso, coach Ricci prova la zona. Bruttini con due triple realizza e accorcia, ma risponde Barsanti dai 6,75. Terrosi da tre punti rosicchia ancora qualcosa: 53-59 al 27’. Del Debbio si "mangia" Maksimovic fisicamente e, subito dopo, sempre in penetrazione, Lippi appoggia per il 53-63. Escono per falli Barsanti e Pierini che concede il canestro a Bruttini e il libero aggiuntivo: 58-65 al 35’. Zona 3-2 per Ricci.

Nalin deve far rientrare Burgalassi e Simonetti. Banchi "scippa" la palla a Tempestini e segna in lay-up. In più Nalin si becca il tecnico e, al 36’, il Costone, dopo essere stato sotto di 16, si riporta a -4, sul 63-67. Tempestini gela il "Palaorlandi" con una tripla fondamentale e Simonetti fa valere i suoi centimetri. Antisportivo a Banchi: liberi e possesso per Bcl: 65-74; replica Maksimovic, Simonetti 02 dalla lunetta, Maximovic da tre e Burgalassi idem; ma la schiacciata di Simonetti sancisce il trionfo lucchese e i play-off promozione. Domenica prossima conclusione della regular season al "Palatagliate", contro Don Bosco ultimo in classifica.

Massimo Stefanini