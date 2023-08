BCL, ecco il calendario: Si parte a Empoli con Basket - Calendario B Interregionale

Use Empoli in trasferta alla prima giornata, Olimpia Legnaia alla seconda, quando avrà luogo l’esordio tra le mura amiche. Si tratta delle prime gare del calendario provvisorio per la nuova B Interregionale dove milita BasketBall Club Lucca a seguito della richiesta di promozione a...tavolino di questa estate. I biancorossi sono inseriti nella Conference Nord Ovest, girone B con Derthona Basketball Lab Tortona, Pallacanestro sestri, Spezia Basket Club, Etrusca San Miniato, Use Empoli, Basket Cecina, Abc Castelfiorentino, Basket Olimpia Legnaia, Virtus Siena, Scuola Basket Arezzo, Dany Basket Quarrata. Quasi tutti derby toscani. Molte squadre sono quelle che sono passate di categoria, dalla C Gold.