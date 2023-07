Bcl, confermato capitan Barsanti

Capitan Barsanti confermato anche per la stagione 2023-2024 alla guida di Basket Ball Club Lucca che, come noto, disputerà la serie B interregionale. Sinora era necessario conoscere la categoria alla quale appartenere. E’ il primo tassello dell’annata del prossimo campionato, nel 20232024 e non poteva essere diversamente, tra i giocatori che già lo scorso anno ne facevano parte, riguarda Andrea Barsanti, la vera e propria bandiera del Bcl, il Capitano, o “bombardiere“ un appellativo che si è guadagnato per le sue triple, lanciate anche da metà campo. Barsanti è lucchese di nascita, ma cittadino d’Italia, il suo percorso cestistico lo ha visto approdare in tante e diverse città italiane, dalla B2, alla divisione Nazionale A, poi ancora serie B e lo scorso anno in C Gold con i colori biancorossi del Bcl. Adesso bisognerà capire quali altri protagonisti della stagione conclusa ai primi di giugno rimarrà o meno.

M.S.