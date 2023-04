Bcl, comincia la lunga marcia verso la "B"

Si parte. Oggi, alle 18, Bcl, decimo, sfida Arezzo, settima classificata in regular season di una "C" Gold che scomparirà dopo questi play-off. Per Lucca il minimo sindacale, visto il roster. Del Debbio, Tempestini, Burgalassi, Barsanti, Pierini, Simonetti (cresciuto in maniera esponenziale) sono giocatori che in pochi possono vantare. Coach nuovo ok, ma Nalin ha dimostrato di saperci fare anche in questa categoria. E non solo per il book degli schemi, che tutti hanno, ma avendolo visto dal vivo diverse volte c’è da sottolineare come appaia lucidissimo nei cambi, nelle rotazioni al momento giusto e a livello motivazionale.

Ha pagato dazio elevato agli infortuni in avvio di stagione, ma, da febbraio in poi, Bcl ha dimostrato che il suo ruolo era quello di lottare per il quarto posto. Adesso è una squadra che anche Arezzo deve temere. La franchigia del presidente Benigni ci proverà, pur essendo consapevole della difficoltà.

Prime due in trasferta, con l’obiettivo di un blitz, per finire il lavoro, poi, al "Palatagliate". In regular season Arezzo vinse: una squadra che può contare sui vari Veselinovic, Fornara, Pelucchini e il rientrato Cutini; giocatori che, oltre ad avere un’ ottima tecnica, hanno un livello di affiatamento tra loro ottimale, dal momento che alcuni componenti del roster giocano insieme da anni.

"Ci siamo allenati bene, anche se non sempre al completo, in un clima giusto e sereno – spiega il coach Francesco Nalin – . C’era da tenere a bada, soprattutto nei giovani, lo stress-ansia: per alcuni è la prima esperienza davvero importante; i veterani, invece, ci sono già passati e vivono questa cosa con uno spirito diverso e devo dire che mi sono stati di aiuto nel gestire questo fenomeno. Dell’Arezzo si può tranquillamente dire che, attualmente, è la squadra più in forma. Ha quasi sfiorato il passaggio alla nuova “B” solo per un soffio ed ha a disposizione molti quintetti, costringendo i nostri ragazzi a fare gli straordinari, dovendo difendere sui molti più atleti, di cui gli orafi dispongono. Noi siamo preparati e siamo in grado di competere: dobbiamo solo sfruttare tutte quelle cose che, in una partita di play-off, fanno la differenza, specialmente quando paghi agli avversari un gap tecnico".

"Ai play-off – conclude il tecnico – si vince con la fisicità, la concentrazione, la determinazione e lo spirito di squadra. Spero anche che i ragazzi vivano questo momento appieno, con coraggio, cercando di giocarsi le partite godendosele, sconfiggendo ansia e paura, vivendo il momento intensamente".

Gara due ancora ad Arezzo il 3 maggio.

Massimo Stefanini