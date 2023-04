Bcl cerca il sigillo

Il sigillo sui play-off. Lo cerca Bcl, stasera, alle 20.30, al "Palatagliate", contro Dany Quarrata dell’"ex" Tonfoni, già qualificato alla poule promozione. I biancorossi sono decimi e saranno aritmeticamente qualificati in caso di successo sui pistoiesi, salendo a 24 in classifica, in caso di ko del Bama domani sera, contro Costone Siena. A quel punto +4 sui rosablu, che sarebbero tredicesimi a due giornate dalla fine, ma vantaggio lucchese nella differenza canestri del doppio confronto. Una gara difficile per la truppa di Nalin che ha fallito l’impresa di un soffio a Firenze contro Legnaia, con una rimonta clamorosa da -20. E’ il momento di capitalizzare le occasioni. Dopo il match con i mobilieri, per Barsanti e compagni ci sarà lo scontro diretto contro Costone, a Siena (si ricorderanno le polemiche dell’andata: gioco proseguito con giocatori a terra e successo senese dopo un tris di overtime); per poi chiudere con Don Bosco Livorno. Quella, nel malaugurato caso dovessero andare male le prime due sfide, costituirà la ciambella di salvataggio (che, però, avrà anche il Bama). Una stagione stile montagne russe per Bcl, partito malissimo, salvo recuperare tutto da febbraio.

Mas. Stef.