Bcl blinda il decimo posto

BCL

101

DANY

74

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 9, Lippi 32, Barsanti 13, Tempestini 5, Del Debbio 11, Simonetti 21, Piercecchi , Pierini 8, Rinaldi 2. All.: Nalin.

DANY QUARRATA: Zucconi 2, Balducci 11, Mazzullo 9, Cantrè, Falaschi, Rossi 7, Federico Regoli 16, Riccio 14, Frangioni, Calugi 4, Francesco Regoli 3, Mustiatsa 8. All.: Tonfoni.

Arbitri: Orlandini e Cavasin di Livorno.

Note: parziali 28-17, 51-39, 72-57.

LUCCA - Un bel regalo a coach Nalin nel giorno del suo compleanno. I biancorossi asfaltano Quarrata dell’"ex" Tonfoni e blindano il decimo posto. Per la sicurezza dei play-off bisognerà attendere il prossimo turno. Ma, a 80’ dalla fine della regular season, Del Debbio e compagni hanno dimostrato di poter battere chiunque, con un roster che trabocca di talento e di facilità offensiva straordinaria, quarto miglior attacco della "C" Gold toscana.

Nella poule promozione la franchigia lucchese potrebbe rappresentare la mina vagante. Lippi stratosferico e Simonetti superlativo, ma tutti da voti alti, compreso capitan Barsanti che non era stato al meglio dal punto di vista fisico.

Pronti, via e, grazie ad un Lippi scatenato, Bcl prende il volo, sul +10. A dargli una mano arrivano anche Simonetti e Burgalassi che incrementano il vantaggio a 14 punti. I mobilieri trovano alcuni guizzi con Calugi e Balducci che accorciano al 28-17 di fine primo quarto. Nel secondo i ragazzi di coach Tonfoni si fanno trovare pronti, dando da subito filo da torcere al Bcl che riesce, comunque, a non farsi mai raggiungere, facendo oscillare in un’altalena continua il risultato: dal più 6 al più 12 fino alla seconda sirena dell’intervallo lungo.

Il rientro dagli spogliatoi è tutto per il Bcl che, con Del Debbio e Pierini, arriva fino al più 20; poi gli ospiti si rifanno sotto con Rossi e Balducci che recuperano fino al -15 al 30’. L’ultimo quarto è quasi un monologo: si sfiora il trentello di gap, ribaltato il risultato dell’andata, ma i pistoiesi, a 28 punti, sono difficilmente raggiungibili in classifica, dove Lucca rimane inchiodata al decimo gradino.

Decisivo il mach di domenica prossima, a Siena, sponda Costone che, all’andata, si impose dopo tre overtime e con una quantità industriale di polemiche. Chiusura, poi, in scioltezza in casa, contro l’ultima in classifica, Don Bosco Livorno.

Massimo Stefanini