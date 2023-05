Bcl ancora beffato Ko di un solo punto

SBA AREZZO

75

Bcl LUCCA

74

SBA AREZZO: Veselinovic 10, Fornara 20, Toia 12, Cutini 2, Rossi 9, Filippeschi, Furini, Terrosi 2, Castelli, Giommetti 8, Pelucchini 12, Provenzal. All.: Evangelisti.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 14, Lippi 5, Lenci, Barsanti 9, Russo 2, Tempestini 2, Del Debbio 13, Simonetti 21, Piercecchi, Pierini 8, Rinaldi. All.: Nalin.

Arbitri: Orlandini e Russo.

Note: parziali 26-23, 37-47, 52-61.

AREZZO - Una sconfitta all’overtime in gara uno e una all’ultimo tiro nella seconda sfida. C’è davvero da rammaricarsi per questa serie iperequilibrata, ma che vede Arezzo avanti 2-0 nei play-off.

Bcl avanti per gran parte della gara, fino al +17 e, poi, come in un deja vu, avanti di cinque (69-74), grazie a Tempestini e ad una tripla di Del Debbio a un minuto dalla fine. Ironia della sorte, anche nella prima partita ci fu lo stesso identico punteggio: 69-74 a favore dei biancorossi ad un paio di minuti dalla sirena finale. Gli orafi rispondono con Pelucchini dai 6,75 metri. Fasi confuse e tese, come in ogni copione play-off. Il team allenato da coach Evangelisti recupera palla e, all’ultimo respiro, infila il "treppunti" di Veselinovic.

Gara tre a Lucca, al "Palatagliate", domenica prossima, alle 18.

Massimo Stefanini